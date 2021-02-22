Самолет. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150727-boeing-prekraschaet-polety-serii-samoletov-chto-proizoshlo.html

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Boeing, компания-производитель самолетов, рекомендует приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000−112. Причиной для этого послужил инцидент в американском городе Брумфилд, где обломки обшивки двигателя упали возле жилых домов.

Сейчас компания-производитель двигателей Pratt & Whitney проводит дополнительные проверки, также продолжается расследование Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте компании.

Сообщается, что Boeing поддерживает решение японского бюро гражданской авиации и решение Федерального управления гражданской авиации о прекращении эксплуатации самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000−112.

Мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000−112, которые уже используются, и 59 — находящихся на хранении, пока управление не определит соответствующий протокол для проверки, — добавили в компании.

Как известно, самолет модели Boeing 777 авиакомпании United Airlines 20 февраля вылетел с американского Денвера в Гонолулу на Гавайях. Вскоре после вылета из строя вышел один из двигателей, поэтому пилотам пришлось возвращать самолет обратно в Международный аэропорт в Денвере и делать экстренную посадку. Из-за неисправности самолета обломки от него упали на жилые дома в городе Брумфилд. На борту был 231 пассажир и 10 членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сообщается, что согласно предварительному анализу двигателя самолета, две лопасти вентилятора сломались, а остальные лопасти были повреждены. Вероятно, что одна лопасть вентилятора в двигателе оторвалась и задела другую.

Отметим, что за сутки до этого грузовой самолет Boeing 747- 400 °F начал разваливаться в небе над Нидерландами, из-за чего пострадали два человека. Один из обломков упал на голову пожилой женщине. Ее госпитализировали с травмой головы. Еще один горячий обломок попытался поднять ребенок, получив ожоги. Отмечается, что в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар. Поэтому от самолета начали отваливаться части. Следственные органы не нашли связи этого случая с аналогичным инцидентом в США.

Напомним, ранее мы сообщали, что самолет Boeing 737 с 50 пассажирами на борту летел над Яванским морем, однако резко в течение 60 секунд потерял высоту — упал на 3 тыс. м и исчез с радаров авиадиспетчеров. Местные рыбаки нашли фрагменты фюзеляжа на месте предполагаемого падения авиалайнера.