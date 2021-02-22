Літак. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150727-boeing-prypynyaie-poloty-seriyi-litakiv-scho-stalosya.html

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Boeing, компанія-виробник літаків, рекомендує призупинити польоти літаків серії 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000−112. Причиною для цього послугував інцидент в американському місті Брумфілд, де уламки обшивки двигуна впали біля житлових будинків.

Наразі компанія-виробник двигунів Pratt & Whitney проводить додаткові перевірки, також триває розслідування Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB). Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

Повідомляється, що Boeing підтримує рішення японського бюро громадянської авіації та рішення Федерального управління цивільної авіації щодо припинення експлуатації літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000−112.

Ми рекомендували призупинити експлуатацію 69 літаків 777 із двигунами Pratt & Whitney 4000−112, які використовуються, і 59 — які перебувають на зберіганні, доки управління не визначить відповідний протокол перевірки, — додали в компанії.



Як відомо, літак моделі Boeing 777 авіакомпанії United Airlines 20 лютого вилетів з американського Денвера до Гонолулу на Гаваях. Утім невдовзі після вильоту з ладу вийшов один із двигунів, тому пілотам довелося повертати літак назад до Міжнародного аеропорту в Денвері та робити екстрену посадку. Через несправність літака уламки від нього впали на житлові будинки у місті Брумфілд. На борту був 231 пасажир та 10 членів екіпажу. Постраждалих унаслідок інциденту немає.