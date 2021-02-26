Зеленскому удалось приструнить Медведчука — Кравчук

https://racurs.ua/n151003-zelenskomu-udalos-pristrunit-medvedchuka-kravchuk.html

Ракурс

Обострение ситуации на фронте можно расценивать как реакцию на активные действия Украины, а именно введение санкций против депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Такое мнение выразил экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью изданию Deutsche Welle.

Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала более активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы за их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть они (Россия. — Ред.) почувствовали, что Украина перешла от слов к делу. Плюс Европа оценила действия России, выступления Байдена и его команды — все это вместе сыграло роль. Они поняли, что ситуация — не в их пользу и начали показывать, что также имеют силу и могут что-то сделать, — считает Кравчук.

Отвечая на вопрос, почему Медведчук попал под санкции только на седьмом году войны, Кравчук сказал, что президенту Владимиру Зеленскому понадобилось время, чтобы сделать шаги, которые не сделал Петр Порошенко.

Во-первых, пять лет был президентом Порошенко. Верховная Рада даже приняла документ с просьбой ввести санкции против телеканалов. Порошенко этого не сделал. За это время каналы усилились чрезвычайно. Медведчук — подготовленный юрист. И Зеленскому нужно было время для того, чтобы сделать шаги, которые никто не смог бы отменить. И за год и пять месяцев Зеленский сделал то, что не сделал Порошенко за пять лет. Во-вторых, на днях Байден заявил конкретно, что не позволит России делать то, что она хочет. Зеленский может опереться на единую мощную силу, которая способна остановить Россию. Этой силой являются США, — пояснил Кравчук.

Напомним, решением Совета национальной безопасности и обороны предусмотрены санкции за финансирование терроризма против нардепа ОПЗЖ Медведчука и его жены Оксаны Марченко.