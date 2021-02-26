Зеленському вдалося приструнити Медведчука — Кравчук

https://racurs.ua/ua/n151003-zelenskomu-vdalosya-prystrunyty-medvedchuka-kravchuk.html

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Введення санкцій проти Віктора Медведчука, нардепа «Опозиційної платформи — За життя» загострило ситуацію на фронті.

Таку думку висловив екс-президент України і очільник української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

Я думаю, це пов’язано саме з тим, що Україна почала активніше діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали за їх пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони (Росія. — Ред.) відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, яка ситуація з «Північним потоком — 2», виступи Байдена і його команди — все це разом зіграло роль. Вони зрозуміли, що ситуація — не на їх користь. І почали показувати, що вони також мають силу, — розповів Кравчук.

Відповідаючи на питання, чому Медведчук потрапив під санкції тільки на сьомому році війни, Кравчук сказав, що президенту Зеленському знадобився час, щоб зробити кроки, які не зробив Петро Порошенко.

По-перше, п’ять років був президентом Петро Порошенко. Верховна Рада навіть прийняла документ з проханням ввести санкції проти телеканалів. Порошенко цього не зробив. За цей час канали стали надзвичайно сильними. Медведчук — це не просто людина, яка не розбирається в ситуації, він — підготовлений юрист. І Зеленському потрібен був час для того, щоб зробити кроки, які ніхто не зміг би скасувати. І за рік і п’ять місяців Зеленський зробив те, чого не зробив Порошенко за п’ять років. На днях Байден заявив конкретно, що не дозволить Росії робити те, що вона хоче. Таким чином, Зеленський може опиратися на єдину потужну силу, яка здатна зупинити Росію. Цією потужною силою є США, — пояснив Кравчук.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони передбачено санкції за фінансування тероризму проти нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко: