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Американец погиб в собственноручно выкопанной могиле. Фото:
Могильщик в США погиб в собственноручно выкопанной могилеhttps://racurs.ua/n151095-mogilschik-v-ssha-pogib-v-sobstvennoruchno-vykopannoy-mogile.htmlРакурс
Американец оказался похороненным заживо в выкопанной им могиле.
Трагедия произошла на кладбище на американском острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. В минувший четверг, 25 февраля, 42-летний Родвин Элликок (копал могилу на кладбище «Вашингтон Мемориал парк». Земля под его ногами обвалилась, мужчина упал в двухметровую яму и его засыпало песком. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times
Коллеги могильщика пытались вытащить его из-под земли, но безуспешно. Пожарные и полицейские, которые прибыли на место и вытащили его из-под завала, лишь констатировали смерть пострадавшего.
Напомним, в октябре 2020 года шторм размыл кладбище в городке Сен-Мартен-Везюби во Франции, а потоки воды отнесли в Италию более 100 покойников.
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