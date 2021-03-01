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Ракурс
Американец погиб в собственноручно выкопанной могиле. Фото:

Могильщик в США погиб в собственноручно выкопанной могиле

1 мар 2021, 13:28
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Американец оказался похороненным заживо в выкопанной им могиле.

Трагедия произошла на кладбище на американском острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. В минувший четверг, 25 февраля, 42-летний Родвин Элликок (копал могилу на кладбище «Вашингтон Мемориал парк». Земля под его ногами обвалилась, мужчина упал в двухметровую яму и его засыпало песком. Об этом сообщает издание Tampa Bay Times


Коллеги могильщика пытались вытащить его из-под земли, но безуспешно. Пожарные и полицейские, которые прибыли на место и вытащили его из-под завала, лишь констатировали смерть пострадавшего.

Напомним, в октябре 2020 года шторм размыл кладбище в городке Сен-Мартен-Везюби во Франции, а потоки воды отнесли в Италию более 100 покойников.

Источник: Ракурс


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