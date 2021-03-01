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Ракурс
Американець загинув у власноруч викопаній могилі. Фото:

Могильник у США загинув у власноруч викопаній могилі

1 бер 2021, 13:28
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Американець виявився похованим живцем у викопаній ним могилі.

Трагедія сталася на кладовищі на американському острові Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Минулого четверга, 25 лютого, 42-річний Родвін Еллікок (копав могилу на кладовищі «Вашингтон Меморіал парк». Земля під його ногами обвалилася, чоловік впав у двометрову яму й його засипало піском. Про це повідомляє видання Tampa Bay Times


Колеги могильника намагалися витягнути його з-під землі, але безуспішно. Пожежники та поліцейські, які прибули на місце та витягнули його з-під завалу, лише констатували смерть постраждалого.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року шторм розмив цвинтар у містечку Сен-Мартен-Везюбі у Франції, а потоки води віднесли в Італію понад 100 небіжчиків.

Джерело: Ракурс


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