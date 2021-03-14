Использование вакцины AstraZeneca приостановили еще в двух странах. Фото: medicina.ru

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Ракурс

Временно приостановили делать прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca в итальянском регионе Пьемонт.

Приняли такое решение после смерти вакцинированного 13 марта учителя из города Бьелла. Использовать эту вакцину не будут до завершения проверки партии вакцины на предмет связи между смертью и вакцинацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение правительства региона.

Это акт чрезвычайного благоразумия, пока мы проверяем, есть ли связь. Пока не было серьезных проблем с введением вакцин, — заявил руководитель региональных служб здравоохранения Луиджи Дженесио Икарди.

Как известно, 11 марта медицинское агентство Aifa запретило использовать одну партию вакцины AstraZeneca после смерти двух мужчин на Сицилии.

Также сегодня стало известно, что Ирландия тоже приостанавливает использование вакцины Oxford/AstraZeneca в качестве меры пресечения после новых сообщений о тромбах у людей. Как пишет The Guardian, совещательный орган Ирландии из вакцин рекомендовал временно отложить введение вакцины AstraZeneca. При этом отсутствуют доказательства того, что вакцина вызвала образование тромбов.

Напомним, вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca уже приостановили Норвегия, Италия и Исландия, Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что вакцина от производителя Sinovac Biotech могла быть причиной смерти двух людей в Гонконге. В субботу, 13 марта, двое вакцинированных умерли после прививок.