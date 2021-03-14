Використання вакцини AstraZeneca призупинили ще в двох країнах. Фото: medicina.ru

https://racurs.ua/ua/n151709-vykorystannya-vakcyny-astrazeneca-pryzupynyly-sche-v-dvoh-krayinah.html

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Тимчасово припинено щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca в італійському регіоні П'ємонт.

Ухвалили таке рішення після смерті вакцинованого 13 березня вчителя з міста Б'єлла. Використовувати цю вакцину не будуть до завершення перевірки партії вакцини на предмет зв’язку між смертю та вакцинацією. Про це повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення уряду регіону.

Це акт надзвичайної розсудливості, поки ми перевіряємо, чи є зв’язок. Поки не було серйозних проблем із введенням вакцин, — заявив керівник регіональних служб охорони здоров’я Луїджі Дженесіо Ікарді.

Як відомо, 11 березня медичне агентство Aifa заборонило використовувати одну партію вакцини AstraZeneca після смерті двох чоловіків на Сицилії.

Також сьогодні стало відомо, що Ірландія теж призупиняє використання вакцини Oxford/AstraZeneca в якості запобіжного заходу після нових повідомлень про тромби у людей. Як пише The Guardian, дорадчий орган Ірландії з вакцин рекомендував «тимчасово відкласти» введення вакцини AstraZeneca. При цьому відсутні докази того, що вакцина викликала утворення тромбів.

Нагадаємо, вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca вже призупинили Норвегія, Італія та Ісландія, Австрія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Данія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що вакцина від виробника Sinovac Biotech могла бути причиною смерті двох людей в Гонконзі. У суботу, 13 березня, двоє вакцинованих померлипісля щеплення.