Семилетнюю Марию Борисову убили. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151712-ubiystvo-devochki-na-hersonschine-podozrevaemogo-vzyali-pod-straju.html

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Подозреваемого в убийстве семилетней Марии Борисовой в Херсонской области задержали правоохранители.

Злоумышленника уже взяли под стражу. Правоохранители утверждают, что 52-летний мужчина после совершения убийства прятал тело девочки, а потом отнес к месту, где ее и нашли после четырех дней поисков. Об этом 14 марта сообщила начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Юлия Усенко на собственной странице в Facebook.

Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонщины подозреваемый установлен по «горячим следам» — через два дня после обнаружения тела ребенка, — написал он.



Ранее сообщалось, что полиция переквалифицировала дело об исчезновении Марии Борисовой на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно — умышленное убийство малолетнего ребенка. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 11 марта пропавшую семилетнюю на Херсонщине девочку нашли мертвой в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений на территории села Счастливое. Тело девочки нашли в мешке белого цвета, завязанного лентой. Ребенок был в той одежде, в которой пропал 7 марта. Эксперты при визуальном осмотре на теле ребенка обнаружили видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.