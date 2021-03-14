Семирічну Марію Борисову вбили. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151712-vbyvstvo-divchynky-na-hersonschyni-pidozruvanogo-vzyaly-pid-vartu.html

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Підозрюваного у вбивстві семирічної Марії Борисової у Херсонській області затримали правоохоронці.

Зловмисника вже взяли під варту. Правоохоронці стверджують, що 52-річний чоловік після вчинення вбивства ховав тіло дівчинки, а потім відніс до місця, де її й знайшли після чотирьох днів пошуків. Про це 14 березня повідомила начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко на власній сторінці у Facebook.

Завдяки злагодженим діям поліції та ювенальних прокурорів Херсонщини підозрюваного встановлено по «гарячих слідах» — через дві доби після виявлення тіла дитини, — написав він.



Раніше повідомлялося, що поліція перекваліфікувала справу про зникнення Марії Борисової на п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме — умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 березня семирічну зниклу на Херсонщині дівчинку знайшли мертвою в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь на території села Щасливе. Тіло дівчинки знайшли у мішку білого кольору, зав’язаного стрічкою. Дитина була у тому одязі, в якому зникла 7 березня. Експерти при візуальному огляді на тілі дитини виявили видимі тілесні ушкодження. Попередньою причиною смерті дівчинки є механічна асфіксія, тобто удушення.