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Ракурс
Медуслуги. Фото: Istock

Бесплатные медуслуги с 1 апреля предлагает Миздрав — перечень

16 мар 2021, 10:46
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Министерство здравоохранения расширило перечень пациентов, получающих медицинские услуги за счет государства.

В ведомстве также инициировали введение новых пакетов медицинских услуг, которые будут финансироваться из бюджета 2021 года. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

В частности, отныне бесплатно можно получить следующие услуги:


  • ведение беременности в амбулаторных условиях;
  • стоматологическую помощь;
  • сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом;
  • лечения пациентов методом гемодиализа.

В общем, как сообщают в Минздраве, с 1 апреля будут предоставляться 35 пакетов медицинских услуг. Также у Степанова анонсировали расширение перечня бесплатных лекарств в рамках программы «Доступные лекарства». Прежде всего, это лекарства для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, ранее мы сообщали, что бесплатная стоматология в Украине существует, несмотря на то, что этот вид помощи является дорогостоящей процедурой во всем мире. В 2020 году на предоставление стоматологических услуг Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договоры с более 1,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения получили более 7,3 млрд грн финансирования.

Источник: Ракурс


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