Медуслуги. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151781-besplatnye-meduslugi-s-1-aprelya-predlagaet-mizdrav-perechen.html

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Министерство здравоохранения расширило перечень пациентов, получающих медицинские услуги за счет государства.

В ведомстве также инициировали введение новых пакетов медицинских услуг, которые будут финансироваться из бюджета 2021 года. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга.

В частности, отныне бесплатно можно получить следующие услуги:

ведение беременности в амбулаторных условиях;

стоматологическую помощь;

сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом;

лечения пациентов методом гемодиализа.

В общем, как сообщают в Минздраве, с 1 апреля будут предоставляться 35 пакетов медицинских услуг. Также у Степанова анонсировали расширение перечня бесплатных лекарств в рамках программы «Доступные лекарства». Прежде всего, это лекарства для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, ранее мы сообщали, что бесплатная стоматология в Украине существует, несмотря на то, что этот вид помощи является дорогостоящей процедурой во всем мире. В 2020 году на предоставление стоматологических услуг Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договоры с более 1,4 тыс. медицинских учреждений. Эти учреждения получили более 7,3 млрд грн финансирования.