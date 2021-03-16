Медпослуги. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151781-bezkoshtovni-medposlugy-z-1-kvitnya-proponuie-moz-perelik.html

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) розширило перелік пацієнтів, які отримуватимуть медичні послуги коштами держави.

У відомстві також ініціювали запровадження нових пакетів медичних послуг, які будуть фінансуватися з бюджету 2021 року. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

Зокрема, відтепер безкоштовно можна отримати такі послуги:

ведення вагітності в амбулаторних умовах;

стоматологічна допомога;

супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз;

лікування пацієнтів методом гемодіалізу.

Загалом, як повідомляють у МОЗ, з 1 квітня діятимуть 35 пакетів медичних послуг. Також у Степанова анонсували розширення переліку безоплатних ліків у рамках програми «Доступні ліки». Насамперед це ліки для хворих на серцево-судинні захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що безкоштовна стоматологія в Україні існує, попри те, що цей вид допомоги є дороговартісною процедурою у всьому світі. У 2020 році на надання стоматологічних послуг Національна служба здоров’я України (НСЗУ) уклала договори з понад 1,4 тис. медичних закладів. Ці заклади отримали понад 7,3 млрд грн фінансування.