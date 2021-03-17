Штрафы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n151868-pervye-voditeli-narushiteli-poluchili-pisma-schastya-policiya.html

Ракурс

Новые штрафы за нарушение ПДД, вступившие в силу сегодня, 17 марта, уже получили водители-нарушители в Киевской и Ровенской областях.

Оба водителей управляли автомобилями без такого права. Об этом сообщает заместитель главы полиции Киева Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

По его словам, в селе Чайки Киевской области мужчину лишили права управления, однако он дерзко сел за руль снова. Патрульные Киевской нарушения обнаружили и привлекли человека к ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 126 КУоАП — штраф в размере 20 тыс. 400 грн. Раньше за указанное административное нарушение предусматривался штраф в 510 грн.

Другого водителя задержали в Киеве. Он даже не получал водительское удостоверение, а уже сел за руль, нарушил ПДД и получил постановление от патрульных. Ему выписали штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 грн, а с сегодняшнего дня взыскание налагается в размере — 3 тыс. 400 грн.

В общем полицейские составили 28 тыс. 572 админматериалов по ч. 4 ст. 126 КУоАП (те, кто были лишены права вождения и водили все равно), и 112 тыс. 659 по ч. 2 ст. 126 КУоАП (те, кто водили, но никогда не получали этого права) с начала года.

Напомним, ранее мы сообщали, что отныне штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения выросли в Украине с 17 марта. Соответствующий закон опубликован в правительственных изданиях. Выросли штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, за повторное нарушение таких правил, а также за совершение смертельных ДТП. Законодатели также увеличили штрафы для пешеходов.