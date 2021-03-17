Поліція. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n151868-pershi-vodiyi-porushnyky-otrymaly-lysty-schastya-policiya.html

Ракурс

Нові штрафи за порушення ПДР, які набрали чинності сьогодні, 17 березня, вже дістали водії-порушники у Київській та Рівненській областях.

Обидва водії керували автомобілями без такого права. Про це повідомляє заступник очільника поліції Києва Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у селі Чайки на Київщині чоловіка позбавили права керування, проте він зухвало сів за кермо знову. Патрульні Київщини порушення виявили й притягнули чоловіка до відповідальності, яка передбачена ч. 4 ст. 126 КУпАП — штраф у розмірі 20 400 грн. Раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф у 510 грн.

Іншого водія затримали у Рівному. Він навіть не отримував водійське посвідчення, а вже сів за кермо, порушив ПДР і отримав постанову від патрульних. Йому виписали штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП. Раніше штраф за таке порушення був 510 грн, а відсьогодні стягнення накладається у розмірі — 3 тис. 400 грн.

Загалом поліцейські склали 28 тис. 572 адмінматеріали за ч. 4 ст. 126 КУпАП (ті, хто були позбавлені і керували все одно), та 112 659 за ч. 2 ст. 126 КУпАП (ті, хто керували, проте ніколи не отримували цього права) з початку року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відсьогодні штрафи за порушення низки правил дорожнього руху зросли в Україні з 17 березня. Відповідний закон опублікували в урядових виданнях. Зросли штрафи за керування авто у стані алкогольного сп’яніння, за повторне порушення таких правил, а також за скоєння смертельних ДТП. Законодавці також збільшили штрафи для пішоходів.