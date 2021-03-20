https://racurs.ua/n152024-nochnye-zamorozki-i-magnitnaya-burya-pogoda-na-21-marta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 21 марта ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем прогнозируется плюсовая. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +8°.

Днем столбики термометров покажут от +4° до +8°. Ночи в эти сутки будут морозными и прохладными. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 21 марта будет солнечной. Ночью температура воздуха опустится до отметки −5°, а днем температура будет держаться на уровне от +4° до +6° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается преимущественно солнечная, облака будут изредка застилать небо. Температура воздуха ночью составит от −2° до −4°, а днем столбики термометра застынут на уровне +6°.

Погодные условия в Одессе ожидаются относительно теплые, без осадков. Воздух днем прогреется до +8°, ночью ожидается минусовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется солнечная днем и по-зимнему морозная ночью. Температурные показатели будут следующими: ночью −6…-8° мороза, а днем +5… +7° тепла.

Погода в Карпатах 21 марта прогнозируется переменная, осадков не ожидается. Столбики термометров в темное время суток покажут от −5° до −8° мороза, а днем температура достигнет +8° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 21 марта прогнозируется беспокойная, ожидается мощная магнитная буря, которая покажет себя в начале и в конце суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6° (в Крыму — до +3°).