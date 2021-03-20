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Погода в Україні на завтра. Фото: Istock

Нічні заморозки та магнітна буря — погода на 21 березня (КАРТА)

20 бер 2021, 15:46
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Погода в Україні 21 березня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень прогнозується плюсова. У Криму температура повітря досягне позначки +8°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +4° до +8°. Ночі цієї доби будуть морозними та прохолодними. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві завтра, 21 березня, буде сонячною. Вночі температура повітря опуститься до позначки −5°, а вдень температура триматиметься на рівні від +4° до +6° тепла.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується переважно сонячна, хмари будуть зрідка застилати небо. Температура повітря вночі складе від −2° до −4°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +6°.

Погодні умови в Одесі очікуються відносно теплі, без опадів. Повітря вдень прогріється до +8°, вночі очікується мінусова температура.

Погода у Львові завтра прогнозується сонячна вдень та по-зимовому морозна вночі. Температурні показники будуть такими: уночі −6…-8° морозу, а вдень +5…+7° тепла.

Погода в Карпатах 21 березня прогнозується мінлива, опади не очікуються. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −5° до −8° морозу, а вдень температура сягне +8° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на завтра. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 21 березня прогнозується неспокійна, очікується потужна магнітна буря, що вируватиме на початку та наприкінці доби.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні у березні 2021 року буде близькою до середніх багаторічних значень. Середня місячна температура становитиме 0…+6° (Криму — до +3°).

Джерело: Ракурс


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