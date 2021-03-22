Предприниматели в Киеве продолжают протестовать из-за локдауна. Фото: Суспільне

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На протест в Киеве против введения кассовых аппаратов и новых карантинных ограничений вышли около 500 предпринимателей.

Организаторы требуют освободить предпринимателей от уплаты налогов на период карантина, пишет «Суспільне».

Они также заявляют, что власти должны закрыть все магазины и заведения питания на период карантина, «а не оставлять работать крупные торговые сети».

Организаторы акции рассчитывают, что количество митингующих увеличит до 10 тыс.

Лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич рассказал журналистам, что изначально планировалась акция под Офисом президента.

Предпринимателям впервые за всё время разрешили там протестовать. Доротич посчитал, что подобный митинг после актов вандализма от сторонников Стерненко может дискредитировать предпринимателей.

Поэтому митингующие направятся вдоль ОП в сторону Кабмина, где пройдёт основная часть акции.

Напомним, в связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта ввели жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель — до 9 апреля включительно.