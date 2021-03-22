ФОПи в Києві продовжують протестувати через локдаун. Фото: Суспільне

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На протест у Києві проти запровадження касових апаратів та нових карантинних обмежень вийшли близько 500 підприємців.

Організатори вимагають звільнити підприємців від сплати податків на період карантину, пише «Суспільне».

Вони також заявляють, що влада мала б закрити всі магазини та заклади харчування на період карантину, «а не залишати працювати великі торговельні мережі».

Організатори акції розраховують, що кількість мітингувальників збільшить до 10 тис.

Лідер руху «SaveФОП» Сергій Доротич розповів журналістам, що спочатку акцію планувати провести під Офісом президента.

Підприємцям вперше за весь час дозволили там протестувати. Доротич вважає, що подібний мітинг після актів вандалізму від прихильників Стерненка може дискредитувати підприємців.

Тому ФОПи попрямують уздовж ОП в сторону Кабміну, де пройде основна частина акції.

Нагадаємо, у зв’язку зі значним поширенням коронавірусу в Києві з 20 березня запровадили жорсткий карантин. Суворі обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів — до 9 квітня включно.