Вакцинация детей. Фото: https://boratyn.silrada.org/

https://racurs.ua/n152272-kak-budut-uchitsya-nevakcinirovannye-shkolniki-obyasnil-obrazovatelnyy-ombudsmen.html

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Вакцинация в Украине для детей, которые хотят посещать школы и детсады, остается обязательной.

Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, должно быть соответствующее заключение врача, предоставленное после тщательного осмотра. Об этом сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире «Сніданку з 1+1».

Это типичная ситуация, когда действительно ребенок не имеет возможности получить прививку в определенный период. Есть закон «О защите населения от инфекционных болезней», ч. 6 ст. 12, которая гласит, что вакцинация должна происходить тогда, когда нет противопоказаний. Это определено законом. Поэтому перед любой прививкой нужен медицинский осмотр и вывод врача, может ли быть ребенок привит. Может быть создана комиссия, консилиум врачей, которые делают вывод, может ли ребенок в этот период вакцинироваться, — пояснил он.

Если родители отказываются от прививки, альтернативной обучения для таких детей, может быть перевод их на семейную форму получения образования или дистанционную.

Закон «Об образовании» сейчас определяет много способов для получения образования. Это и экстернат, патронаж, дистанционная и семейная формы. Каждая из них имеет свои особенности. Но если ребенок не может получить прививку по медицинским показаниям, мы должны понимать, что есть такое научно доказано понятие как коллективный иммунитет. Проще говоря, нужно остановить цепную реакцию, — подчеркнул Горбачев.

Ранее мы сообщали, что вакцинация детей и всего населения будет пересмотрена в законопроекте № 4142 «О системе общественного здоровья». Отныне в законопроекте появилось несколько новых пунктов. В частности родители, которые отказываются вакцинировать ребенка, должны будут написать заявление об отказе.