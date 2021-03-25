Вакцинація дітей. Фото: https://boratyn.silrada.org/

https://racurs.ua/ua/n152272-yak-vchytymutsya-nevakcynovani-shkolyari-poyasnyv-osvitniy-ombudsmen.html

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Вакцинація в Україні для дітей, які хочуть відвідувати школи та дитсадки, залишається обов’язковою.

Якщо дитина має протипоказання до вакцинації, має бути відповідний висновок лікаря, наданий після ретельного огляду. Про це сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі «Сніданку з 1+1».

Це типова ситуація, коли дитина дійсно не має можливості бути щепленою певний період. Є закон «Про захист населення від інфекційних хвороб», ч. 6 ст. 12, яка говорить, що щеплення має відбуватися тоді, коли немає протипоказань. Це визначено законом. Тому перед будь-яким щепленням потрібен медичний огляд і висновок лікаря, чи можна робити дитині щеплення. Може бути створена комісія, консиліум лікарів, які роблять висновок, чи може дитина у цей період вакцинуватися, — пояснив він.

Якщо батьки відмовляються від щеплення, альтернативою навчання для таких дітей може бути переведення їх на сімейну форму здобуття освіти чи дистанційну.

Закон «Про освіту» наразі визначає чимало способів для здобуття освіти. Це і екстернат, патронаж, дистанційна та сімейна форми. Кожна з них має свої особливості. Але якщо дитина не може отримати щеплення за медичними показниками, ми маємо розуміти, що є таке науково доведене поняття як колективний імунітет. Простіше кажучи, потрібно зупинити ланцюгову реакцію, — наголосив Горбачов.

Раніше ми повідомляли, що вакцинація дітей і всього населення буде переглянута в законопроекті № 4142 «Про систему суспільного здоров’я». Відтепер у законопроекті з’явилося кілька нових пунктів. Зокрема батьки, які відмовляються вакцинувати дитину, повинні будуть написати заяву про відмову.