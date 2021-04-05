Завершение отопительного сезона в Киеве отсрочили. Фото: kyivnews.24tv.ua

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Сроки завершения отопительного сезона в Киеве отсрочили на несколько дней.

Ближайшие дни в столице ожидается ухудшение погодных условий — прогнозируют прохладную погоду, а среднесуточная температура будет ниже 8°. Именно поэтому отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Чиновники подчеркнули, что решение о переносе сроков окончания отопительного сезона обусловлено введением строгого карантина в Киеве, из-за чего часть жителей города работает дистанционно из дома. Поэтому власти столицы планируют начать завершение отопительного сезона с ближайшей субботы, 10 апреля.

В администрации также обратили внимание на то, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Как известно, решение об отключении отопления принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше 8° в течение трех дней.

Напомним, в феврале Кабинет министров «застраховал» тарифы на тепло и горячую воду от роста. В новом тарифном меморандуме зафиксировали, что тарифы в этом отопительном сезоне останутся неизменными.