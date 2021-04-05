Завершення опалювального сезону у Києві відтермінували. Фото: kyivnews.24tv.ua

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Терміни завершення опалювального сезону у Києві відтермінували на кілька днів.

Найближчі дні в столиці очікується погіршення погодних умов — прогнозують прохолодну погоду, середньодобова температура буде нижчою 8°. Саме тому відключення тепла в Києві змушені відкласти на кілька днів. Про це 5 квітня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Чиновники наголосили, що рішення про перенесення строків закінчення опалювального сезону обумовлено введенням суворого карантину в Києві, через що частина мешканців міста працює дистанційно з дому. Тому влада столиці планує почати завершення опалювального сезону з найближчої суботи, 10 квітня.

В адміністрації також звернули увагу на те, що будь-яка будинкова громада може відключитися від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальної компанії.

Як відомо, рішення про відключення опалення приймається, коли середньодобова температура підніметься вище 8° протягом трьох днів.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів «застрахував» тарифи на тепло та гарячу воду від зростання. У новому тарифному меморандумі зафіксували, що тарифи в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.