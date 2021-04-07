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Ракурс
Вакцинация. Фото: IStock

Испытывать AstraZeneca на детях не будут, взрослых перевели на Moderna

7 апр 2021, 11:43
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Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca может быть не до конца безопасной, в связи с чем в Великобритании поставили на паузу начатые в феврале испытания вакцины на детях, а взрослых будут прививать препаратом Moderna.

На данный момент местный регулирующий орган исследует возможную связь вакцинации со случаями тромбоза у взрослых. Об этом сообщает BBC News.

Один из создателей вакцины, профессор Эндрю Поллард из Оксфордского университета, заявил, что у препарата «не было проблем с безопасностью», однако исследователи ждут дополнительной информации.


Британский регулятор, ЕМА и ВОЗ утверждают, что польза от вакцинации препаратом AstraZeneca по-прежнему перевешивает любой риск побочных эффектов, которые остаются чрезвычайно редкими. Между тем, в Великобритании начали делать прививки уже третьей вакциной от коронавируса — американским препаратом Moderna

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжает распространяться, а ученые сталкиваются с новыми последствиями этой опасной болезни. Оказалось, что у каждого третьего человека, который переболел коронавирусом, в течение полгода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Источник: Ракурс


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