Випробовувати AstraZeneca на дітях не будуть, дорослих перевели на Moderna

Вакцинація. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152886-vyprobovuvaty-astrazeneca-na-dityah-ne-budut-doroslyh-perevely-na-moderna.html

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Вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca може бути не до кінця безпечною, у зв’язку з чим у Великій Британії поставили на паузу розпочаті в лютому випробування вакцини на дітях, а дорослих прищеплюватимуть препаратом Moderna.

На цей час місцевий регулятивний орган досліджує можливий зв’язок вакцинації з випадками тромбозу в дорослих. Про це повідомляє BBC News.

Один із творців вакцини, професор Ендрю Поллард з Оксфордського університету, заявив, що в препарату «не було проблем із безпекою», проте дослідники чекають на додаткову інформацію.

Британський регулятор, ЕМА і ВООЗ стверджують, що користь від вакцинації препаратом AstraZeneca, як і раніше, більша за будь-який ризик побічних ефектів, які залишаються надзвичайно рідкісними. Тим часом у Великій Британії почали робити щеплення вже третьою вакциною від коронавірусу — американським препаратом Moderna.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжує поширюватися, а вчені стикаються з новими наслідками цієї небезпечної хвороби. Виявилося, що в кожної третьої людини, яка перехворіла на коронавірус, протягом півроку виявляють психічні розлади або порушення в роботі мозку.