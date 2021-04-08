https://racurs.ua/n152942-stalo-izvestno-imya-pogibshego-vblizi-vodyanogo-boyca-vsu-foto.html

Ракурс

На Донбассе 8 апреля погиб морской пехотинец, старший матрос Денис Юшко.

Военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей от пули вражеского снайпера. Об этом сообщило Командование морской пехоты на собственной странице в Facebook.

Командование морской пехоты и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего героя и разделяет невыразимую боль тяжелой утраты. Вечная память… — говорится в сообщении.

В пресс-службе Николаевской областной государственной администрации сообщили, что Денис Юшко проживал в селе Новобогдановка Николаевского района. Он служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, военная часть А2802. Областная власть выразила соболезнования родным и близким 23-летнего погибшего.

Напомним, 8 апреля в штабе ООС сообщили, что на Донбассе снова погиб украинский военнослужащий. Это произошло вблизи Водяного, на южном направлении фронта российско-украинской войны. Гибель возле Водяного — это девятая боевая потеря Вооруженных сил Украины на Донбассе в течение двух недель. 26 марта в районе поселка Шумы погибли четыре украинских военнослужащих.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в последние недели. Украина обвиняет Россию в стягивании войск к границе.