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На Донбасі 8 квітня загинув морський піхотинець, старший матрос Денис Юшко.

Військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків від кулі ворожого снайпера. Про це повідомило Командування морської піхоти на власній сторінці у Facebook.

Командування морської піхоти та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя та розділяє невимовний біль важкої втрати. Вічна пам’ять… — йдеться в повідомленні.

У прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації повідомили, що Денис Юшко проживав у селі Новобогданівка Миколаївського району. Він служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти, військова частина А2802. Обласна влада висловила співчуття рідним і близьким 23-річного загиблого.

Нагадаємо, 8 квітня в штабі ООС повідомили, що на Донбасі знову загинув український військовослужбовець. Це сталося поблизу Водяного, на південному напрямку фронту російсько-української війни. Загибель біля Водяного — це дев’ята бойова втрата Збройних сил України на Донбасі упродовж двох тижнів. 26 березня в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців.

Ситуація на лінії зіткнення в Донбасі загострилася в останні тижні. Україна звинувачує Росію в стягуванні військ до кордону.