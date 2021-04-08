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Ракурс

Стало відоме ім’я загиблого поблизу Водяного бійця ЗСУ (ФОТО)

8 кві 2021, 11:46
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На Донбасі 8 квітня загинув морський піхотинець, старший матрос Денис Юшко.

Військовослужбовець загинув під час виконання службових обов’язків від кулі ворожого снайпера. Про це повідомило Командування морської піхоти на власній сторінці у Facebook.

Командування морської піхоти та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого героя та розділяє невимовний біль важкої втрати. Вічна пам’ять… — йдеться в повідомленні.

Фото: Командування морської піхоти на власній сторінці у Facebook

У прес-службі Миколаївської обласної державної адміністрації повідомили, що Денис Юшко проживав у селі Новобогданівка Миколаївського району. Він служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти, військова частина А2802. Обласна влада висловила співчуття рідним і близьким 23-річного загиблого.

Денис Юшко. Фото: Миколаївська ОДА


Нагадаємо, 8 квітня в штабі ООС повідомили, що на Донбасі знову загинув український військовослужбовець. Це сталося поблизу Водяного, на південному напрямку фронту російсько-української війни. Загибель біля Водяного — це дев’ята бойова втрата Збройних сил України на Донбасі упродовж двох тижнів. 26 березня в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців.

Ситуація на лінії зіткнення в Донбасі загострилася в останні тижні. Україна звинувачує Росію в стягуванні військ до кордону.

Джерело: Ракурс


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