Арестович. Фото: УНН

https://racurs.ua/n152943-obstoyatelstva-gibeli-rebenka-na-donbasse-raskryl-arestovich-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, а недавно погибший ребенок погиб не в результате боевых действий, как заявляли российские пропагандисты, а в результате несчастного случая.

Пятилетний мальчик на Донеччине погиб от взрыва мины, которую нашел во дворе. Об этом сообщил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире «Громадського радіо».



Сообщается, что гибель ребенка и одного гражданского человека вследствие обострения на Донбассе обсудят на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 13−14 апреля.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский фейк о гибели ребенка на неподконтрольной части Донецкой области в результате якобы удара украинского беспилотника в пгт Александровское опровергли журналисты-фактчекеры из Stopfake. Свидетели происшествия заявили, что мальчик погиб в результате несчастного случая — взрыва мины, которую ребенок нашел в гараже.

До этого в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявили, что подразделения ВСУ строго соблюдают меры по усилению режима прекращения огня, в том числе и запрет на использование любых видов летательных аппаратов.