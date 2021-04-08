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Ракурс
Арестович. Фото: УНН

Обставини загибелі дитини на Донбасі розкрив Арестович (ФОТО)

8 кві 2021, 11:49
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Війна на Донбасі продовжується, а нещодавно загибла дитина постраждала не внаслідок бойових дій, як заявляли російські пропагандисти, а через нещасний випадок.

П’ятирічний хлопчик на Донеччині загинув від вибуху міни, яку знайшов у дворі. Про це повідомив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі «Громадського радіо».

Розміщення населеного пункта. Фото: Громадське радіо

Повідомляється, що загибель дитини та однієї цивільної людини внаслідок загострення на Донбасі обговорюватимуть на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, що відбудеться 13−14 квітня.

Вибух у дворі. Фото: Громадське радіо


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський фейк про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське спростували журналісти-фактчекери зі Stopfake. Свідки події заявили, що хлопчик загинув унаслідок нещасного випадку — вибуху міни, яку дитина знайшла в гаражі.

До цього в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявили, що підрозділи ЗСУ суворо дотримуються заходів щодо посилення режиму припинення вогню, у тому числі й заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.

Джерело: Ракурс


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