Арестович. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n152943-obstavyny-zagybeli-dytyny-na-donbasi-rozkryv-arestovych-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі продовжується, а нещодавно загибла дитина постраждала не внаслідок бойових дій, як заявляли російські пропагандисти, а через нещасний випадок.

П’ятирічний хлопчик на Донеччині загинув від вибуху міни, яку знайшов у дворі. Про це повідомив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в ефірі «Громадського радіо».





Повідомляється, що загибель дитини та однієї цивільної людини внаслідок загострення на Донбасі обговорюватимуть на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, що відбудеться 13−14 квітня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський фейк про загибель дитини на непідконтрольній частині Донецької області внаслідок нібито удару українського безпілотника в смт Олександрівське спростували журналісти-фактчекери зі Stopfake. Свідки події заявили, що хлопчик загинув унаслідок нещасного випадку — вибуху міни, яку дитина знайшла в гаражі.

До цього в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі заявили, що підрозділи ЗСУ суворо дотримуються заходів щодо посилення режиму припинення вогню, у тому числі й заборони на використання будь-яких видів літальних апаратів.