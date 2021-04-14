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Ракурс
Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА. Фото: alexcity.com.ua

Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА

14 апр 2021, 14:40
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Правительство согласовало увольнение председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Кадровое решение об увольнении Андрея Назаренко с должности председателя ОГА было принято 14 апреля по соглашению сторон. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своем Telegram-канале.

Как известно, в августе 2021 года правительство согласовало назначение Назаренко главой облгосадминистрации, а затем президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.


На минувшей неделе президент Владимир Зеленский уволил десять глав районных государственных администраций в Кировоградской области.

Напомним, в январе Кассационный административный суд Верховного суда отменил увольнение Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки, соответствующий указ о которое выдал тогдашний президент Петр Порошенко. Служители Фемиды признали указ Порошенко от 2019 года № 143/2019 противоправным и отменили его.

Источник: Ракурс


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