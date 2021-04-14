Кабмін погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА. Фото: alexcity.com.ua

https://racurs.ua/ua/n153251-kabmin-pogodyv-zvilnennya-golovy-kirovogradskoyi-oda.html

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Уряд погодив звільнення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Кадрове рішення про звільнення Андрія Назаренка з посади голови ОДА було прийняте 14 квітня за угодою сторін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своєму Telegram-каналі.

Як відомо, у серпні 2021 року уряд погодив призначення Назаренка головою облдержадміністрації, а потім президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

На минулому тижні президент Володимир Зеленський звільнив десятьох голів районних державних адміністрацій Кіровоградської області.

Нагадаємо, у січні Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки, відповідний указ про яке видав тодішній президент Петро Порошенко. Служителі Феміди визнали указ Порошенка від 2019 року № 143/2019 протиправним і скасували його.