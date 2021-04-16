Помощник Манафорта «слил» РФ данные о Трампе и пытался вернуть к власти Януковича - США

https://racurs.ua/n153384-pomoschnik-manaforta-slil-rf-dannye-o-trampe-i-pytalsya-vernut-k-vlasti-yanukovicha-ssha.html

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Константин Килимник, уроженец Украины и бизнес-партнер политтехнолога Партии регионов и Дональда Трампа Пола Манафорта, перед президентскими выборами США 2016 года передавал данные российской разведке.

Такую информацию 15 апреля обнародовало Министерство финансов США. Ранее американское следствие установило, что Килимник получал внутренние данные кампании о соцопросах и избирательной стратегии штаба Трампа. Килимник сейчас находится под санкциями Минфина США за вмешательство в американские выборы. Вашингтон считает его открытым агентом российской разведки.

Кроме этого, Килимник «пытался продвигать информацию о том, что Киев, а не Москва вмешивалась в ход выборов США 2016 года», а также «помогал экс-президенту Виктору Януковичу».

По указанию Януковича, Килимник стремился воплотить план по возвращению его к власти в Украине, — говорится в сообщении.

ФБР предлагает вознаграждение в 250 тыс. долл. за информацию, которая поможет поймать Килимника.

Напомним, в 2018 году стало известно, что помощник Манафорта Килимник разрабатывал пророссийскую стратегию США. В декабре 2004 года Килимник в служебной записке для Манафорта анализировал попытки России манипулировать политическими событиями в бывших республиках СССР. Килимник выступал ключевым посредником между консалтинговой компанией Манафорта и российским олигархом Олегом Дерипаской, а также фактически был связан с разведкой РФ.