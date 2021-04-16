Килимник «злив» Росії дані про Трампа й намагався повернути до влади Януковича — США

https://racurs.ua/ua/n153384-pomichnyk-manaforta-zlyv-rf-dani-pro-trampa-y-namagavsya-povernuty-do-vlady-yanukovycha-ssha.html

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Костянтин Килимник, уродженець України й бізнес-партнер політтехнолога Партії регіонів та Дональда Трампа Пола Манафорта, перед президентськими виборами 2016 року передавав дані російській розвідці.

Такі дані 15 квітня оприлюднило Міністерство фінансів США. Раніше американське слідство встановило, що Килимник отримував внутрішні дані кампанії щодо соцопитувань та виборчої стратегії штабу Трампа. Килимник нині перебуває під санкціями Мінфіну США за втручання в американські вибори. Вашингтон вважає його відкритим агентом російської розвідки.

Окрім цього, Килимник «намагався просувати інформацію, що Київ, а не Москва втручався у перебіг виборів США 2016 року», а також «допомагав екс-президенту Віктору Януковичу».

За вказівкою Януковича, Килимник прагнув втілити план із повернення Януковича до влади в Україні, — йдеться у повідомленні.

ФБР пропонує винагороду у 250 тис. дол. за інформацію, яка допоможе впіймати Килимника.

Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що помічник Манафорта Килимник розробляв проросійську стратегію США. У грудні 2004 року Килимник у службовій записці для Манафорта аналізував спроби Росії маніпулювати політичними подіями в колишніх республіках СРСР. Килимник виступав ключовим посередником між консалтинговою компанією Манафорта та російським олігархом Олегом Дерипаскою, а також фактично був зв’язковим з розвідкою РФ.