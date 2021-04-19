«Cлуги» и Разумков инициировали появление медицинского омбудсмена

https://racurs.ua/n153495-clugi-i-razumkov-iniciirovali-poyavlenie-medicinskogo-ombudsmena.html

Ракурс

Медицинский омбудсмен может появиться в Украине. Соответствующий законопроект подали в Верховную Раду 19 апреля «слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк и Оксана Дмитриева.

Проект закона об Уполномоченном по медицинским вопросам имеет № 5400, его текст пока отсутствует на сайте парламента.

Нардеп сообщила, что соавтором законопроекта является спикер Дмитрий Разумков.

По словам Василевской-Смаглюк, в ее округе избиратели часто жалуются на ненадлежащее медицинское обслуживание. Врачи тоже заявляют, что их права нарушаются, сообщает телеграм-канал Pavlovskiy News.

Часто между пациентом и врачей нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи — свою репутацию, — заявила Василевская.

Уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, имеющий высокие моральные качества, высшее юридическое или медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживающий в Украине.

Медицинский омбудсмен будет назначаться Кабмином по результатам конкурса.

Напомним, что сейчас в Украине есть Уполномоченный по правам человека (Людмила Денисова), прав ребенка (Николай Кулеба), образования (Сергей Горбачев) и защиты украинского языка (Тарас Кремень).