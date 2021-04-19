«Cлуги» і Разумков ініціювали появу медичного омбудсмена

https://racurs.ua/ua/n153495-clugy-i-razumkov-iniciuvaly-poyavu-medychnogo-ombudsmena.html

Ракурс

Медичний омбудсмен може з’явитися в Україні. Відповідний законопроект подала у Верховну Раду 19 квітня «слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк, а також її колега Оксана Дмитрієва.

Проект закону про Уповноваженого з медичних питань має № 5400, його текст наразі відсутній на сайті парламенту.

Нардеп повідомила, що співавтором законопроекту є спікер Дмитро Разумков.

За словами Василевської-Смаглюк, в її окрузі виборці часто скаржаться на неналежне медичне обслуговування. Лікарі теж заявляють, що їх права порушуються, повідомляє телеграм-канал PavlovskiyNews.

Часто між пацієнтом і лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона змушена захищатися в судах. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі — свою репутацію, — заявила Василевська.

Уповноваженим з медичних питань може бути призначений громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або медичну освіту, досвід діяльності за фахом і протягом останніх п’яти років проживає в Україні.

Медичний омбудсмен буде призначатися Кабміном за результатами конкурсу.

Нагадаємо, що наразі в Україні є Уповноважений з прав людини (Людмила Денісова), прав дитини (Микола Кулеба), освіти (Сергій Горбачов) і захисту української мови (Тарас Кремінь).