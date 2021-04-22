Высадку десанта отработали россияне в оккупированном Крыму

Высадку десанта тренируют россияне в оккупированном Крыму. Фото: Риа Новости

https://racurs.ua/n153649-vysadku-desanta-treniruut-rossiyane-v-okkupirovannom-krymu.html

Ракурс

В оккупированном Крыму российская армия продолжает военные учения.

В четверг, 22 апреля, больше 2 тыс. военнослужащих воздушно-десантных войск и больше 60 единиц военной техники были десантированы в ходе учений, сообщили в Минобороны РФ.

В десантировании было задействовано 40 самолетов Ил-76МД, — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, военно-транспортную авиацию прикрывали истребители Су-27. Операцией управляли с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и воздушного командного пункта Ил-22-СУРТ.

После десантирования подразделения ВДВ отработали задачи по уничтожению условного противника и захвату объектов.

Как известно, во вторник, 20 апреля, РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря, объявив этот район опасным.

Напомним, 22 апреля на крымском полигоне «Опук» оккупанты провели межвидовые учения. В них участвовали больше 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, также было задействовано свыше 40 боевых кораблей.