Висадку десанту відпрацювали росіяни в окупованому Криму

Висадку десанту тренують росіяни в окупованому Криму. Фото: Риа Новости

https://racurs.ua/ua/n153649-vysadku-desantu-vidpracuvaly-rosiyany-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

В окупованому Криму російська армія продовжує військові навчання.

У четвер, 22 квітня, понад 2 тис. військовослужбовців повітряно-десантних військ і понад 60 одиниць військової техніки були десантовані в ході навчань, повідомили в Міноборони РФ.

У десантуванні було задіяно 40 літаків Іл-76МД, — йдеться в повідомленні відомства.

За даними міністерства, військово-транспортну авіацію прикривали винищувачі Су-27. Операцією керували з борта літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У і повітряного командного пункту Іл-22-СУРТ.

Після десантування підрозділу ПДВ відпрацювали завдання зі знищення умовного противника і захоплення об'єктів.

Як відомо, у вівторок, 20 квітня, РФ запровадила обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря, оголосивши цей район небезпечним.

Нагадаємо, 22 квітня на кримському полігоні «Опук» окупанти провели міжвидові навчання. У них брали участь понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць техніки, також було задіяно понад 40 бойових кораблів.