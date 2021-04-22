Висадку десанту відпрацювали росіяни в окупованому Криму

Висадку десанту відпрацювали росіяни в окупованому Кримуhttps://racurs.ua/ua/n153649-vysadku-desantu-vidpracuvaly-rosiyany-v-okupovanomu-krymu.htmlРакурс
В окупованому Криму російська армія продовжує військові навчання.
У четвер, 22 квітня, понад 2 тис. військовослужбовців повітряно-десантних військ і понад 60 одиниць військової техніки були десантовані в ході навчань, повідомили в Міноборони РФ.
У десантуванні було задіяно 40 літаків Іл-76МД, — йдеться в повідомленні відомства.
За даними міністерства, військово-транспортну авіацію прикривали винищувачі Су-27. Операцією керували з борта літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У і повітряного командного пункту Іл-22-СУРТ.
Після десантування підрозділу ПДВ відпрацювали завдання зі знищення умовного противника і захоплення об'єктів.
Як відомо, у вівторок, 20 квітня, РФ запровадила обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря, оголосивши цей район небезпечним.
Нагадаємо, 22 квітня на кримському полігоні «Опук» окупанти провели міжвидові навчання. У них брали участь понад 10 тис. військовослужбовців, 1,2 тис. одиниць техніки, також було задіяно понад 40 бойових кораблів.