Российские дипломаты вновь оскандалились с хамством (ФОТО)https://racurs.ua/n153747-rossiyskie-diplomaty-vnov-oskandalilis-s-hamstvom-foto.htmlРакурс
Российские дипломаты вновь оказались в центре скандала.
Посольство РФ в Белоруссии, сегодня, 24 апреля, опубликовало оскорбительный пост на своей странице в социальной сети Twitter, комментируя недавнее решение стран Балтии выслать российских дипломатов в знак поддержки Чехии, которая обвиняет Россию в причастности к взрывам на своей территории.
На странице посольства появился ретвит сообщения министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о высылке дипломатов. Этот ретвит российское посольство сопроводило хамской подписью «#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours», который можно перевести как «маленькое падение энергии или энергия маленького члена — выбор за вами».
Стоит добавить, что это уже отредактированный вариант скандального репоста. В первоначальном варианте сообщение Ландсбергиса российские дипломаты сопровождали лишь одним хэштегом #SmallDickEnergy.