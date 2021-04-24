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Ракурс
Российские дипломаты вновь оскандалились, фото: Petrovsky.spb.ru

Российские дипломаты вновь оскандалились с хамством (ФОТО)

24 апр 2021, 22:43
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Российские дипломаты вновь оказались в центре скандала.

Посольство РФ в Белоруссии, сегодня, 24 апреля, опубликовало оскорбительный пост на своей странице в социальной сети Twitter, комментируя недавнее решение стран Балтии выслать российских дипломатов в знак поддержки Чехии, которая обвиняет Россию в причастности к взрывам на своей территории.

На странице посольства появился ретвит сообщения министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса о высылке дипломатов. Этот ретвит российское посольство сопроводило хамской подписью «#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours», который можно перевести как «маленькое падение энергии или энергия маленького члена — выбор за вами».


Стоит добавить, что это уже отредактированный вариант скандального репоста. В первоначальном варианте сообщение Ландсбергиса российские дипломаты сопровождали лишь одним хэштегом #SmallDickEnergy.

Источник: Ракурс


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