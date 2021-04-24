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Ракурс
Російські дипломати знову оскандалилися, фото: Petrovsky.spb.ru

Російські дипломати знову оскандалилися з хамством (ФОТО)

24 кві 2021, 22:43
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Російські дипломати знову опинилися в центрі скандалу.

Посольство РФ у Білорусі, сьогодні, 24 квітня, опублікувало образливий пост на своїй сторінці в соціальній мережу Twitter, коментуючи нещодавнє рішення країн Балтії вислати російських дипломатів на знак підтримки Чехії, яка звинувачує Росію у причетності до вибухів на своїй території.

На сторінці посольства з’явився ретвіт повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса про висилання дипломатів. Цей ретвіт російське посольство супроводило хамським підписом «#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours», який можна перекласти як «маленьке падіння енергії або енергія маленького члена — вибір за вами».


Варто додати, що це вже відредагований варіант скандального репосту. В початковому варіанті повідомлення Ландсбергіса російські дипломати супроводили лише одним хештегом #SmallDickEnergy.

Джерело: Ракурс


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