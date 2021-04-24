Руди Джулиани и Дональд Трамп, фото: «Столетие»

https://racurs.ua/n153748-antipremiya-zolotaya-malina-obyavila-svoih-pobediteley-sredi-nih-advokat-trampa.html

Ракурс

«Золотая малина» — антипремия в области киноиндустрии, которой традиционно накануне вручения премии Американской киноакадемии «Оскар» «награждают» худшие фильмы, актеров и режиссеров, назвала своих победителей.

Это уже 41-я церемония вручения «Золотой малины». Список победителей опубликован на сайте организаторов.

«Триумфатором» премии стал режиссерский дебют австралийской певицы Sia — фильм «Мьюзик». Фильм получил премию сразу в трех категориях:

худший режиссер;

худшая актриса (Кейт Хадсон)

худшая акториса второго плана (Медди Зиглер).

Сразу две статуэтки получил адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани — за невольное камео в фильме «Борат-2» комика Саши Барона Коэна. Джуалиани победил в следующих номинациях:

худший актер второго плана;

Худший экранный дуэт.

Джулиани, сам не зная того, снялся в фильме, считая, что на самом деле дает интервью журналистке о борьбе с пандемией коронавируса в США.

Также две «Золотые малины» получил документальный фильм «Абсолютное доказательство», в котором утверждается, что на президентских выборах в США в 2020 году были фальсификации. «Абсолютное доказательство» победило в категории «худший» фильм, а режиссер фильма Майк Линделл, который также сыграл в нем главную роль, был назван худшим актером.

Премию за самый худший сценарий получил польский эротический фильм «365 дней», а картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим стала худшим римейком.

Отдельную награду присудили всему 2020 году — как «худшему календарному году за всю историю».

Лауреатов «Золотой малины» выбирают с помощью голосования членов одноименного фонда по электронной почте. В этом году в нем участвовали около 1,1 тыс. человек из более чем 20 стран, в основном из США.

Впервые победителей «Золотой малины» объявили в 1981 году.

Напомним, «Ракурс» ранее рассказывал о номинантах нынешней «Золотой малины».