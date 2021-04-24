Руді Джуліані та Дональд Трамп, фото: «Столетие»

https://racurs.ua/ua/n153748-antypremiya-zolota-malyna-ogolosyla-svoyih-peremojciv-sered-nyh-advokat-trampa.html

Ракурс

«Золота малина» — антипремія у галузі кіноіндустрії, яка «вшановує" найгірші фільми, акторів та режисерів, традиційно напередодні вручення премії Американської кіноакадемії «Оскар» назвала своїх переможців.

Це вже 41-а церемонія вручення «Золотої малини». Список переможців опублікований на сайті організаторів.

«Тріумфатором» премії став режисерський дебют австралійської співачки Sia — фільм «М'юзік». Фільм отримав премію відразу у трьох категоріях:

найгірший режисер;

найгірша актриса (Кейт Гадсон);

найгірша акториса другого плану (Медді Зіглер).

Відразу дві статуетки отримав адвокат колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані — за мимовільне камео у фільмі «Борат-2» коміка Саші Барона Коена. Джуаліані переміг у таких номінаціях:

найгірший актор другого плану;

найгірший екранний дует.

Джуліані, сам не знаючи того, знявся у фільмі, вважаючи, що насправді дає інтерв’ю журналістці про боротьбу з пандемією коронавірусу у США.

Також дві «Золоті малини» здобув документальний фільм «Абсолютний доказ», у якому стверджується, що на президентських виборах у США у 2020 році були фальсифікації. «Абсолютний доказ» переміг у категорії «найгірший» фільм, а його режисер Майк Лінделл, який також зіграв головну роль у стрічці, був названий найгіршим актором.

Премію за найгірший сценарій отримав польський еротичний фільм «365 днів», а картина «Дивовижна подорож доктора Дуліттла» з Робертом Дауні-молодшим стала найгіршим римейком.

Окрему нагороду присудили всьому 2020 року — як «найгіршому календарному року за всю історію».

Лауреатів «Золотої малини» вибирають за допомогою голосування членів однойменного фонду електронною поштою. Цього року в ньому брали участь близько 1,1 тис. осіб із понад 20 країн, здебільшого з США.

Вперше переможців «Золотої малини» оголосили у 1981 році.

Нагадаємо, «Ракурс» раніше розповідав про номінантів цьогорічної «Золотої малини».