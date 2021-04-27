Я хайпую, а журналисты уподобляются мне — Кива налетел на СМИ, скриншот видео

https://racurs.ua/n153858-ya-haypuu-a-jurnalisty-upodoblyautsya-mne-kiva-naletel-na-smi-video.html

Ракурс

Илья Кива, нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», раскритиковал журналистов и признался, что хайпует, но только в свободное время.

Он заявил, что ему стыдно за журналистское сообщество, поскольку оно «уподобляется его поведению». Кива уточнил, что он «от своего поведения хайпует», а журналисты «превращаются в грязь».

Журналисты ждали нардепа вблизи парламента, он неохотно отвечал на их вопросы. СМИ отметили, что народный депутат должен не хайповать, а заниматься своими обязанностями. Кива ответил, что «хайпует в свободное время», а в рабочее время занимается законотворчеством.

Напомним, что защита кандидатской диссертации Кивы обросла скандалами. Новоиспеченного кандидата наук по госуправлению обвинили в том, его диссертация содержит поддельные справки, ссылки на несуществующие научные статьи и выступления, а также вымышленные термины. Часть СМИ на защиту 26 апреля не пустили.