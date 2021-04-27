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Ракурс
Я хайпую, а журналісти уподібнюються мені — Кива налетів на ЗМІ, скріншот відео

Я хайпую, а журналісти уподібнюються мені — Кива налетів на ЗМІ (ВІДЕО)

27 кві 2021, 13:55
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Ілля Кива, нардеп від партії «Опозиційна платформа — За життя», розкритикував журналістів та зізнався, що хайпує, але тільки у вільний час.

Він заявив, що йому соромно за журналістську спільноту, оскільки вона «уподібнюється до його поведінки». Кива уточнив, що він «від своєї поведінки хайпує", а журналісти «перетворюються у бруд».


Журналісти чекали нардепа поблизу Ради і він неохоче відповідав на їхні питання. ЗМІ зауважили, що народний оранець мав би не хайпувати, а займатися своїми обов’язками. Кива відповів, що «хайпує у вільний час», а у робочий час я займається законотворчістю.

Нагадаємо, що захист кандидатської дисертації Киви обріс скандалами. Новоспеченого кандидата наук із держу правління звинуватили в тому, його дисертація містить підроблені довідки, посилання на неіснуючі наукові статті та виступи, а також вигадані терміни. Частину ЗМІ на захист 26 квітня не пустили.

Джерело: Ракурс


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