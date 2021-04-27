Коронавирусное постановление оппозиции провалили в Раде — кто требовал наказать Кабмин

https://racurs.ua/n153878-koronavirusnoe-postanovlenie-oppozicii-provalili-v-rade-kto-treboval-nakazat-kabmin.html

Ракурс

В Верховной Раде 27 апреля рассмотрели постановление о ситуации с коронавирусом в Украине.

Нардепы «Европейской солидарности» требовали в постановлении № 5299 принять меры по прекращению бездеятельности органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению COVID-19, а также обеспечить выполнение предыдущих решений Рады по поводу пандемии.

За постановление проголосовали только 115 нардепов. Среди них было и восемь «слуг». Голоса за постановление отдали все непровластные фракции Рады.

В постановлении также предлагалось признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения предыдущего постановления Рады о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни, а ответственность за срыв массовой вакцинации населения возложить на Кабмин и Министерство здравоохранения Украины.

Рада также требовал созвать заседание СНБО по этому поводу.

«Ракурс» сообщал, что в среде «Слуги народа» есть намерение изменить министра здравоохранения Максима Степанова. Этот вопрос якобы могут вынести на одно из внеочередных заседаний парламента.