Коронавірусну постанову опозиції провалили в Раді — хто вимагав покарати уряд

https://racurs.ua/ua/n153878-koronavirusnu-postanovu-opozyciyi-provalyly-v-radi-hto-vymagav-pokaraty-uryad.html

Ракурс

У Верховній Раді 27 квітня розглянули постанову щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Нардепи «Європейської солідарності» вимагали у постанові № 5299 вжити заходи щодо припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню COVID-19, а також забезпечити виконання попередніх рішень Ради щодо пандемії.

За постанову проголосували тільки 115 нардепів. Серед них було й восьмеро «слуг». Голоси за постанову віддали усі непровладні фракції Ради.

У постанові також пропонувалося визнати неналежним та незадовільним стан виконання попередньої постанови Ради про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, а відповідальність за зрив масової вакцинації населення покласти на Кабмін і Міністерство охорони здоров’я України.

Рада вимагала й скликати засідання РНБО з цього приводу.

«Ракурс» повідомляв, що в середовищі «Слуги народу» є намір змінити міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Це питання начебто можуть винести на одне з позачергових засідань парламенту.