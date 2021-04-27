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Ракурс
Коронавірусну постанову опозиції провалили в Раді — хто вимагав покарати уряд

Коронавірусну постанову опозиції провалили в Раді — хто вимагав покарати уряд

27 кві 2021, 16:57
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У Верховній Раді 27 квітня розглянули постанову щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Нардепи «Європейської солідарності» вимагали у постанові № 5299 вжити заходи щодо припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню COVID-19, а також забезпечити виконання попередніх рішень Ради щодо пандемії.

За постанову проголосували тільки 115 нардепів. Серед них було й восьмеро «слуг». Голоси за постанову віддали усі непровладні фракції Ради.

Коронавірусну постанову опозиції провалили в Раді, скріншот трансляції

У постанові також пропонувалося визнати неналежним та незадовільним стан виконання попередньої постанови Ради про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби, а відповідальність за зрив масової вакцинації населення покласти на Кабмін і Міністерство охорони здоров’я України.


Рада вимагала й скликати засідання РНБО з цього приводу.

«Ракурс» повідомляв, що в середовищі «Слуги народу» є намір змінити міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Це питання начебто можуть винести на одне з позачергових засідань парламенту.

Джерело: Ракурс


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