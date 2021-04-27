Рада предварительно поддержала законопроект Зеленского о «суде в смартфоне»

https://racurs.ua/n153890-rada-predvaritelno-podderjala-zakonoproekt-zelenskogo-o-sude-v-smartfone.html

Ракурс

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона № 5246 авторства Владимира Зеленского, который регламентирует внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс в части внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.

Во время голосования на внеочередном заседании парламента во вторник, 27 апреля, это решение поддержали 249 нардепов.

Законопроект предлагает ввести электронный документооборот в уголовном процессе и сравнить правовой статус бумажных и электронных документов для минимизации бюрократии.

Кроме этого, документ предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, где будут храниться все данные о материалах уголовных процессов.

Системой смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства.

Напомним, в марте Зеленский пообещал разорвать «порочный круг» и провести судебную реформу в Украине.