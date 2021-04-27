Рада попередньо підтримала законопроект Зеленського про “суд у смартфоні”

https://racurs.ua/ua/n153890-rada-poperedno-pidtrymala-zakonoproekt-zelenskogo-pro-sud-u-smartfoni.html

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону № 5246 авторства Володимира Зеленського, який регламентує внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Під час голосування на позачерговому засіданні парламенту у вівторок, 27 квітня, це рішення підтримали 249 нардепів.

Законопроект пропонує запровадити електронний документообіг у кримінальному процесі й зрівняти правовий статус паперових і електронних документів задля мінімізації бюрократії.

Окрім цього, документ передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, де зберігатимуться усі дані про матеріали кримінальних процесів.

Системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження.

Нагадаємо, у березні Зеленський пообіцяв розірвати «замкнене коло» і провести судову реформу в Україні.