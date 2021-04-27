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Ракурс
Рада попередньо підтримала законопроект Зеленського про “суд у смартфоні”

Рада попередньо підтримала законопроект Зеленського про «суд у смартфоні»

27 кві 2021, 20:38
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Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону № 5246 авторства Володимира Зеленського, який регламентує внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування.

Під час голосування на позачерговому засіданні парламенту у вівторок, 27 квітня, це рішення підтримали 249 нардепів.

Законопроект пропонує запровадити електронний документообіг у кримінальному процесі й зрівняти правовий статус паперових і електронних документів задля мінімізації бюрократії.

Окрім цього, документ передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, де зберігатимуться усі дані про матеріали кримінальних процесів.


Системою зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження.

Нагадаємо, у березні Зеленський пообіцяв розірвати «замкнене коло» і провести судову реформу в Україні.

Джерело: Ракурс


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