В Раде нашли основание для своего роспуска

https://racurs.ua/n153897-v-rade-nashli-osnovanie-dlya-svoego-rospuska.html

Ракурс

Основание для роспуска Рады нашел один из руководителей украинского парламента. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук нашел формальный повод, чтобы в соответствии с Конституцией нынешний созыв Рады можно было распустить и назначить досрочные выборы.

Стефанчук рассказал, что в период с декабря по январь 2021 года Верховная Рада не собиралась более 30 дней.

Это является формальным основанием для роспуска. Но будет ли такое право использовано президентом или нет, я не знаю, потому что я могу исходить из того, что сказал президент — пока работа Верховной Рады будет эффективной, направленной на выполнение программы президента, Верховная Рада работать будет, — заявил первый вице-спикер в разговоре с «Украинской правдой» и добавил, что с ним разговоров о роспуске Рады не вели.

Этот тезис об основаниях для роспуска Рады ранее повторил и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он заявил, что конституционно роспуск можно запустить, если Рада не собирается в течение 30 дней, но напомнил, что зимний перерыв в работе был вызван карантином в стране.

Согласно решению Конституционного суда 2004 года, выписано, что 30 дней начинают считаться со дня, когда запланированное заседание Верховной Рады не смогло состояться. Если бы мы собрались и не смогли работать, то такая процедура существует, и начался бы отсчет 30 дней. Сегодня, к счастью, таких проблем нет, — считает Разумков.

Источник: УП