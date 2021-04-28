В Раді знайшли підставу для свого розпуску

https://racurs.ua/ua/n153897-v-radi-znayshly-pidstavu-dlya-svogo-rozpusku.html

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Підставу для розпуску Ради знайшов один з керівників українського парламенту. Перший віце-спікер Руслан Стефанчук знайшов формальний привід, аби відповідно до Конституції нинішнє скликання Ради можна було розпустити і призначити дострокові вибори.

Стефанчук розповів, що в період з грудня по січень Верховна Рада не збиралася більше 30 днів.

Це є формальною підставою для розпуску. Але чи буде таке право використано президентом чи ні, я не знаю, тому що я можу виходити з того, що сказав президент — поки робота Верховної Ради буде ефективною, спрямованою на виконання програми президента, Верховна Рада працювати буде, — заявив перший віце-спікер в розмові із «Українською правдою» і додав, що з ним розмов про розпуск Ради не вели.

Цю тезу про підстави для розпуску Ради раніше повторив і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Він заявив, що конституційно розпуск можна запустити, якщо Рада не збирається протягом 30 днів, але нагадав, що зимова перерва в роботі була викликана карантином в країні.

Згідно з рішенням Конституційного суду 2004 року, виписано, що 30 днів починають рахуватися з дня, коли запланове засідання Верховної Ради не змогло відбутися. Якби ми зібралися і не змогли працювати, то така процедура, і розпочався б відлік 30 днів. Сьогодні, на щастя, таких проблем немає, — вважає Разумков.

Джерело: УП