Изнасилование. Фото: Ракурс

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Ракурс

Внук изнасиловал собственную бабушку, которой был 91 год. Инцидент произошел в Броварском районе, в селе Гоголев, что на Киевщине.

49-летний внук находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.





Сообщается, что старушка вызвала полицию, после чего злоумышленника задержали. Выяснилось, что внук в этот день распивал спиртные напитки вместе с товарищем, а затем решил пойти в комнату своей пожилой родственницы и изнасиловать ее. После изнасилования собственной бабушки мужчина решил продолжить употреблять спиртные напитки.

Следователи под процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что убийство волонтера Анжелы Мончинской произошло в городе Никополь Днепропетровской области. 51-летнюю женщину 12 апреля в 5.40 доставили в травматологическое отделение с телесными повреждениями, в результате которых она умерла. Женщину предварительно изнасиловали.

Источник: пресс-служба полиции Киевщины