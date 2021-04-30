Згвалтування. Фото: Ракурс

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Ракурс

Онук зґвалтував власну бабусю, якій був 91 рік. Інцидент трапився в Броварському районі, в селі Гоголів, що на Київщині.

49-річний онук перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.





Повідомляється, що старенька викликала поліцію, після чого зловмисника затримали. З’ясувалося, що онук у цей день розпивав спиртні напої разом з товаришем, а після цього вирішив піти у кімнату своєї похилої бабусі та зґвалтувати її. Після зґвалтування власної бабусі чоловік вирішив продовжити вживати спиртні напої.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вбивство волонтерки Анжели Мончинської сталося в місті Нікополь на Дніпропетровщині. 51-річну жінку 12 квітня о 5.40 доправили в травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями, внаслідок яких вона померла. Жінку попередньо зґвалтували.

Джерело: прес-служба поліції Київщини